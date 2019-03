Obiecanki PO, obietnice PiS?

Wyborcy – a w każdym razie taka ich część, która była w stanie przechylić szalę zwycięstwa, nie mogąc się doczekać realizacji, liberalnych ekonomicznych obietnic PO ani po wyborach w 2007 r., ani w 2011 r. – w wyborach w 2015 r. postawiła na socjalne obietnice PiS. Co obiecywała Platforma? Właściwie to samo, co PiS – więcej pieniędzy w kieszeniach obywateli. Rzecz jasna, PO miała na myśli nie do końca tych samych obywateli, co PiS.