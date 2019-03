Schetyna: PiS ma wolność dla faszystów, a dla Polaków 34 nowe podatki

Kaczyński podczas dzisiejszej konwencji PiS zapewnił, że jego partia będzie bronić wolności, dla której zagrożeniem jest m.in. ACTA 2 przegłosowana w Parlamencie Europejskim przy udziale niektórych polityków PO. – Od dzisiaj nie będziemy mówili o "piątce PiS", ale o "Piątce Plus". A "plus" to wolność – mówi prezes PiS.

W podobnym tonie wypowiedział się również premier Morawiecki. – Ludzie którzy mają usta pełne frazesów zagłosowali przeciwko wolności. Będziemy to starali się odkręcać – zapewnił premier.

Na te wystąpienia ostro zareagował lider Koalicji Europejskiej Grzegorz Schetyna, który zarzucił rządzącym, że mają wolność "dla faszystów", podczas gdy zwyczajnym Polakom podnoszą podatki.

"Podobno Kaczyński i Morawiecki coś mówili o wolności? Tak, mają wolność dla Falenty, faszystów i aferzystów od Srebrnej, KNF i PCK. A dla Polek i Polaków - #zakazhandlu, niszczenie in vitro i 34 nowe podatki (lub podwyżki).#WielkiWybór" – napisał polityk na Twitterze.

