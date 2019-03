"Apelujemy o zaprzestanie dewastacji polskiego życia publicznego". Publicyści i naukowcy ws. prof. Śpiewaka

"Z przykrością przyjęliśmy doniesienia prasowe o treści wywiadu udzielonego przez prof. Pawła Śpiewaka czeskiemu czasopismu „Tydenik Echo”. Po raz kolejny z ust przedstawiciela polskiej nauki padły w nim oskarżenia pod adresem Polaków, którzy w latach niemieckiej okupacji, mieli rzekomo „zabić więcej Żydów niż Niemców”" – czytamy w apelu. Tekst został opublikowany na stronie internetowej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Pod apelem podpisali się m. in. dr Piotr Gontarczyk, prof. Andrzej Nowak, publicysta "Do Rzeczy" red. Piotr Semka, prezes Polskiej Agencji Prasowej Wojciech Surmacz, a także ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, opozycjonista Krzysztof Wyszkowski, prof. Zbigniew Stawrowski, reżyser Arkadiusz Gołębiewski, kompozytor Michał Lorenc, red. Jan Pospieszalski, redaktor naczelny Pch24 Krystian Kratiuk, dyrektor III Programu Polskiego Radia Wiktor Świetlik, szef Klubu Ronina dr Józef Orzeł oraz redaktor naczelny tygodnika "Sieci" red. Jacek Karnowski.

W treści apelu znajdujemy odniesienie dot. wypowiedzi prof. Śpiewaka nt. redaktora naczelnego tygodnika "Do Rzeczy" Pawła Lisickiego: "(...) Ceniony przez nas jako intelektualista prof. Śpiewak, określił w ww. wywiadzie redaktora Pawła Lisickiego mianem „jednego z największych antysemitów w Polsce”. Powodem oskarżeń jest fakt, iż w wielu kwestiach filozoficznych i historiozoficznych red. Lisicki prezentuje zdanie odmienne niż prof. Śpiewak. Wydaje się, iż tak zasłużony przedstawiciel polskiej nauki, z poglądami red. Pawła Lisickiego powinien dyskutować jednak argumentami merytorycznymi. Tymczasem prof. Śpiewak podejmuje próbę wykluczenia oponenta z debaty publicznej za pomocą równie ciężkich, co pozbawionych podstaw zarzutów".

"Zważywszy na zasługi i dorobek Pana Profesora (jak choćby pracę „Pamięć po komunizmie”), apelujemy o zaprzestanie dewastacji polskiego życia publicznego wypowiedziami podobnymi powyższym" – konkludują podpisani pod apelem.

Przypomnijmy: dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego w rozmowie z czeskim tygodnikiem "Tydenik Echo" określił Pawła Lisickiego, redaktora naczelnego tygodnika "Do Rzeczy" mianem "jednego z największych antysemitów w Polsce".

"Mówię to z żalem, był moim studentem, nadzwyczajnie utalentowanym. Ale dzisiaj? Perspektywa Pawła Lisickiego jest dla mnie kompletnie nie do zaakceptowania. Jego opinia na temat relacji chrześcijańsko-żydowskich w Kościele Katolickim relewantna była może sto lat temu, ale na pewno nie po drugim Soborze Watykańskim i już z całą pewnością nie po pontyfikacie Jana Pawła II. Według Jana Pawła II chrześcijanie i Żydzi należą do grup wybranych, a obie grupy mają własną szczególną rolę w Boskim zamiarze. Lisicki pisze o tym w ten sposób, jakby Żydzi nie pełnili roli narodu wybranego, ale że po przyjściu i śmierci Chrystusa, to chrześcijanie są jedyną grupą wybraną. Lisicki chyba uważa, że Żydzi powinni zmienić religię, że jedyna słuszną wiarą jest chrześcijaństwo. Ja, jako Żyd oczywiście muszę stanąć w opozycji. Uważam, że jedynym narodem wybranym jest naród żydowski. Mam inne podejście do Chrystusa. Nie wierzę, że jest Mesjaszem" – stwierdził prof. Paweł Śpiewak.