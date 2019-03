Liroy pisze do szefa PSL. "Pańskie przemówienie zszokowało mnie"

"Szanowny Panie Przewodniczący,

przyznaję, że Pańskie przemówienie na sobotniej konwencji zszokowało mnie. Zapowiedział Pan w nim złozenie przez Pana partię poprawki do konstytucji zakładającej wpisanie do niej członkostwa Polski w UE.

Jest Pan stosunkowo młodym politykiem, ale musi Pan wiedzieć, że ostatni tego typu zapis znalazł się w stalinowskiej konstytucji z 1952 r. i to dopiero po nowelizacji z 1976 r. Wówczas wpisano do niej przyjaźn ze Związkiem Radzieckim. Partia posługująca się piękną nazwą i tradycjami Polskiego Stronnictwa Ludowego po raz kolejny okazała się być zwykłym, komunistycznym ZSL.

Kilka dni temu udzielałem wywiadu poznanskiemu radiu. W tej samej rozgłośni, w 1956 roku Józef Cyrankiewicz groził Polakom słowami: "Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie...".

Czy tak samo potraktuje Pan przeciwników Unii Europejskiej?

Czy w naszym kraju nie ma miejsca na wolną i merytoryczną dyskusję o korzyściach i zagrożeniach związanych z członkowstwem w UE?

Odpowiedzialny polityk wiedziałby, że wpisywanie do najwyższego aktu prawnego państwa jakichkolwiek międzynarodowych sojuszy osłabia naszą w nich pozycję. Nie rozumiem, dlaczego nie zależy Panu na silnej pozycji Polski w Europie.

I wreszcie, czy uważa Pan, że konstytucja naprawdę powinna służyć do bieżącej walki politycznej?

Oczekuję, że ustosunkuje się Pan do stawianych przeze mnie pytań i odpowie Pan - nie mnie, lecz Obywatelom Polski.

Z poważaniem,

Piotr Liroy-Marzec

Skuteczni, Konfederacja".

Test wiarygodności

Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział podczas sobotniej konwencji swojej partii złożenie poprawki o zmianę w konstytucji. Chodzi o wpisanie członkostwa w Unii Europejskiej do polskiej konstytucji. – To będzie test wiarygodności – przekonywał szef ludowców.

– My nie pozwolimy, żeby ktokolwiek, jakakolwiek siła polityczna wyprowadziła Polskę z Unii Europejskiej. Nie ma zgody na Polexit i żadnego Polexitu nie będzie – podkreślał polityk, dodając że nie ma zgody nawet na referendum dotyczące wystąpienia Polski ze Wspólnoty. – Nie ma zgody na pójście drogą Wielkiej Brytanii – wskazał.

Zwracając się do partii rządzącej Władysław Kosniak-Kamysz mówił: "Powiemy wam 'sprawdzam'. Bo wy mówicie, że dzisiaj wasza wiarygodność, rządzący mówią, że ich wiarygodność to najlepsza marka. To sprawdzimy waszą prawdomówność". Szef PSL zapowiedział zgłoszenie w najbliższym tygodniu projektu i zbierania pod nim podpisów.