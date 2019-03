Polityk był dzisiaj gościem w programie Polsat News, gdzie zapewnił, że frakcja, którą stara się zmontować Kukiz'15 w europarlamencie będzie przeciwna wprowadzaniu takim rozwiązaniom jak ACTA 2.

– PO pokazała swoje prawdziwe oblicze – podkreślił wicemarszałek Sejmu. Tyszka dodał, że PiS z kolei jest "całkowicie niewiarygodne w tym co mówi".

Tyszka odniósł się też do propozycji szefa PSL, aby członkostwo Polski w Unii Europejskiej wpisać do polskiej konstytucji. – Władza nie należy do was, ale do obywateli – ocenił polityk.

Tyszka podkreślił, że jest zwolennikiem pozostania Polski w UE, ale sprzeciwia się rozwiązaniom proponowanym przez Kosiniaka-Kamysza. –Chcemy by w UE, ale nie wpisujemy niczego do konstytucji. (…) Suwerenem w Polsce są wszyscy ludzie, a nie wy – mówił w Polsat News.

