Osobliwa wypowiedź posła Nowoczesnej: Flaga Polski to symbol PiS

Podczas dyskusji Meysztowicz zaatakował Wojciecha Muchę z "Gazety Polskiej". Dziennikarz miał w marynarkę wpiętą flagę polską.

– Jeżeli to ma być chociaż pozór neutralności programu i pańskiej osoby, to nie chciałbym, żeby pan obnosił się ze znakiem którzy kojarzy pana z PIS – zaatakował go poseł Nowoczesnej.

Dziennikarz szczerze zdumiony nie mógł w pierwszej chwili zrozumieć, co polityk ma na myśli. Meysztowicz stwierdził, że chodzi mu o biało-czerwoną flagę. – Flaga polski kojarzy mnie z PiS? – dziennikarz jedynie zapytał z niedowierzaniem.

– To jest symbol PiS – podkreślił Meysztowicz.

Na te słowa ironicznie zareagował poseł Kukiz'15 Grzegorz Długi, który zarzucił Meysztowiczowi, że swoimi wypowiedziami promuje PiS. – Polska to nie PiS. Proszę panie pośle nie reklamować Prawa i Sprawiedliwości. PiS jest tylko partią, Polska jest czymś większym – podkreślał Długi.