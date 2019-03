"Trudno z takimi słowami dyskutować poważnie". Terlikowski o dziwnym zachowaniu papieża

Serwis LifeSite udostępnił na swoim kanale na YouTube film, na którym widać papieża Franciszka i podchodzących do niego pielgrzymów. Kiedy ci chcą pocałować Pierścień Rybaka, Ojciec święty zabiera rękę, wyraźnie dając do zrozumienia, że tego nie chce. Zachowanie papieża było szeroko komentowane. Głos w sprawie zabrał nawet rzecznik Watykanu, który wyjaśnił że było ono spowodowane względami higienicznymi.

Do sprawy odniósł się na Facebooku Tomasz Terlikowski. "Czy papież ma prawo uznać, że dość już całowania go w pierścień rybaka? Ma!" – podkreślił publicysta i dodał: "Może podkreślić, że choć ma świadomość, że w geście tym chodzi o szacunek wobec urzędu, a nie wobec niego samego, to wydaje mu się, że wierność tej absolutystycznej czy feudalnej symbolice jest już nie ma miejscu, i że on wybiera obejmowanie".





Terlikowski wskazał, że można by było wówczas dyskutować nad słusznością takiego stanowiska, jednak istniałoby pole do dyskusji. "Gdy jednak papież wyrywa rękę pragnącym ucałować pierścień wiernym, a później tłumaczy to względami higienicznymi („Ojciec Święty powiedział mi, że był to powód bardzo prosty: higiena. Gdy jest długa kolejka wiernych, jak to było w Loreto, a ja byłem tam i kolejka rzeczywiście wydawała się nieskończona, przyjmuje się, że należy uniknąć ryzyka zarażenia, ale nie papieża, lecz ludzi” - mówił rzecznik prasowy Watykanu) to wtedy trudno z takimi słowami dyskutować poważnie, a pozostaje tylko pytanie, kiedy Stolica Apostolska wypuści serię maseczek na twarze z logo Watykanu, tak by ludzie nie pozarażali się na audiencjach generalnych" – zakończył publicysta.