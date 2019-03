Wałęsa apeluje do budowniczych "Solidarności". Pisze o "szkodnikach"

We wpisie zamieszczonym na jednym z portali społecznościowych były prezydent zaapelował do "budowniczych" "Solidarności", aby zorganizowali zbiórkę podpisów pod wnioskiem o "wymuszenie zawieszenia używania nazwy "Solidarności" przez kierownictwo związku do momentu pozbycia się takich szkodników jak m.in Guzikiewicz, Duda". "Nie można pozwalać na niszczenie naszej spuścizny" – dodał.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu wojewoda pomorski Dariusz Drelich wydał postanowienie, w którym pozytywnie ustosunkował się do wniosku Międzyzakładowej NSZZ Solidarność w Stoczni Gdańsk o uznanie kilku rocznicowych obchodów za zgromadzenia cykliczne. W myśl decyzji wojewody, przez kolejne trzy lata każdy 10 kwietnia, 3 maja, 4 czerwca i 11 listopada w godzinach 6-22 cały Plac Solidarności wokół Pomnika Poległych Stoczniowców będzie zarezerwowany na zgromadzenia organizowane przez Solidarność. Decyzja ta komplikuje plany dotyczące organizacji głośnych obchodów 4 czerwca przez samorządowców. To właśnie na nich, według doniesień medialnych, miał pojawić się szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Na decyzję Drelicha zareagowała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

