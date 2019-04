W internecie krąży zdjęcie z Tuskiem. Piechociński: Widać, że ustawka

Użytkownik Twittera o pseudonimie "Lestat" wrzucił zdjęcie Tuska na portal społecznościowy. "Dziś przed 13 siedział cierpliwie na poczcie w Sopocie. Kolejki były spore. Podszedłem, porozmawialiśmy kilka minut. Po następnych kilku minutach podszedł do okienka z awizo i odebrał przesyłkę. Nazywa się @donaldtusk. Sorry za jakość zdjęć ale zrobiłem czytnikiem książek" – napisał.

Fotografia, choć bardzo niewyraźna, doczekała się na Twitterze ponad 3 tysięcy polubień i wywołała sporo komentarzy. Były wicepremier w rządzie Tuska, Janusz Piechociński, stwierdził: "Widac ze ustawka zaprszam do placówki pocztowej w Mysiadle, krzeseł nie ma, srednio w kolejce 2 tuziny Ludzi. za to gazet dobrej zmiany ile chcesz....".

W kolejnym wpisie polityk dodał: "Dokładnie te wredoty pisolubne to ustawiły żeby Tusk kojarzył się z ekstrawaganckim wypasem - nie to co moja lokalna placowka w Mysiadle".

Część internautów zwraca uwagę, że szef Rady Europejskiej Donald Tusk zwykle porusza w obstawie kilku ochroniarzy.