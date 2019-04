"Wobec insynuacji i kłamstw...". Marszałek Sejmu będzie za sugestie dot. seksskandalu

"Wobec insynuacji i kłamstw, które pojawiły się w przestrzeni publicznej, informuję, że Marszałek Sejmu będzie stanowczo bronił swojego dobrego imienia i reprezentowanego urzędu. Działania na drodze prawnej odbędą się z wykorzystaniem możliwości postępowania karnego oraz cywilnego" – napisał szef CIS.

Chodzi o sprawę, o której jako pierwsze poinformowało Radio Zet. Rozgłośnia podała w marcu, że były funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego oskarża CBA o "zatuszowanie" skandalu obyczajowego z udziałem polityka Prawa i Sprawiedliwości. Agent CBA, który od czerwca 2018 roku nie pracuje w Biurze, twierdzi, że w lipcu 2017 roku otrzymał nagranie "rejestrujące wizytę polityka PiS z Podkarpacia w agencji towarzyskiej". Funkcjonariusz miał pisać o sprawie do premiera oraz szefa CBA. Jak twierdził, nagranie dokumentujące całe zdarzenie zniknęło. Reporter Radia Zet ustalił, że pismo funkcjonariusza nigdy nie trafiło do Mateusza Morawieckiego.

W mediach popjawiły się sugestie mówiące o tym, że rzeczonym politykiem PiS z Podkarpacia jest marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Taki artykuł pojawił się np. w antyklerykalnym tygodniku "NIE".

Co na to CBA? Rzecznik komentując wówczas te doniesienia, zapewniał, że zarzuty są nieprawdziwe. Co więcej, agent, który informował o aferze, został zwolniony przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w maju 2018 roku.