Prezydent ma propozycję ws. nauczycieli. "Rozmawiałem z minister finansów"

Prezydent przekazał, że odbył dzisiaj dwugodzinną rozmowę z minister finansów Teresą Czerwińską, której przedstawił swoją propozycję.

– Poprosiłem, żeby rozważyła i żeby rozważyła także z panem premierem możliwość objęcia nauczycieli takimi samymi zasadami, jeżeli chodzi o koszty uzyskania przychodu, jak traktowani są obecnie nauczyciele akademiccy, czyli pracownicy naukowo-dydaktyczni wyższych uczelni. Jak twórcy, 50% kosztów uzyskania przychodu – mówił prezydent.

Minister Czerwińska z kolei zapewniła, że wszystko to co zostało do tej pory obiecane nauczycielom, rząd będzie realizować. Szefowa resortu finansów zapewniła, że są na to przygotowane środki.

Andrzej Duda wyraził nadzieję, że negocjacje zakończą się powodzeniem i obie strony sporu dojdą do konsensusu.

– Nie będę proszę państwa ukrywał, że solidaryzuję się z nauczycielami, zwłaszcza solidaryzuję się z tymi nauczycielami, którzy oczekują tego, że ich sytuacja finansowa zostanie poprawiona, a mieszkają i uczą w wielkich miastach, gdzie życie jest droższe – mówił prezydent w trakcie spotkania z mieszkańcami Gorzowa Wielkopolskiego.