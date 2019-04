Będzie rekonstrukcja rządu? Zapadła decyzja

Zmiany w rządzie wymuszają wybory europejskie, w których startuje część polityków zasiadających w Radzie Ministrów. Jak podaje Onet, przy tej okazji planowane są też głębsze zmiany personalne (według serwisu z rządem pożegnaliby się wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński, minister rodziny Elżbieta Rafalska oraz minister edukacji Anna Zalewska, którą w PiS-ie obarcza się winą za strajk nauczycieli).

– Jest decyzja, że będzie rekonstrukcja rząd. Jeszcze przed wyborami – mówiła w poranku radia RMF FM Elżbieta Kruk. Posłanka PiS podkreśliła jednocześnie w rozmowie z Robertem Mazurkiem, że zmiany w rządzie to „niełatwy proces".

– To jest niełatwy proces, bo trzeba przeprowadzić konsultacje (…), zaprojektować, żeby to było płynne i żeby nie zakłócało pracy rządu. To musi być odpowiedzialne. I raczej robione w zaciszu gabinetów, nie w mediach – dodała Kruk.

Czytaj także:

Premier kategorycznie potępił atak na byłego włodarza SiedlecCzytaj także:

Nadciąga rekonstrukcja rządu. Onet: Czerwińska do dymisji