Szydło: Jesteśmy o jeden krok do przodu, ale cały czas rozmawiamy

Negocjacje w warszawskim Centrum "Dialog" rozpoczęły się o godzinie 8 rano. Po ponad godzinie rozmów, premier Szydło poinformowała, że w związku z nowymi propozycjami związkowców rząd potrzebuje czasu, aby je omówić.

Spotkania ma zostać wznowione dzisiaj o godzinie 16.

– Jedna z central, czyli „Solidarność”, jest gotowa do podpisania porozumienia. Tutaj warunkiem było też rozpoczęcie prac nad zmianą systemu wynagradzania i oczywiście rząd jest otwarty, chcemy rozpocząć prace nad zmianą tego systemu wynagradzania, tak żeby on stał się bardziej nowoczesny i dawał też większe możliwości kształtowania wyższych wynagrodzeń dla nauczycieli – mówiła Szydło.

Jak dodała wicepremier, dla rządu warunkiem podpisania porozumienia jest to, aby wszystkie trzy centrale chciały to porozumienie podpisać. – Tylko to gwarantuje, że nie będzie strajku. Wydaje się, że jesteśmy o jeden krok do przodu, ale cały czas rozmawiamy – dodał Szydło.

