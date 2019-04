"Żeby wiedzieć, trzeba słuchać"

Kampania ma zasięg ogólnopolski a odpowiada za nią Agencja Promocji Polskiego Radia. Reklamy pojawiły się w telewizji, w stacjach głównych i tematycznych, prasie od dzienników przez tygodniki opinii, po miesięczniki lifestyle’owe, w portalach internetowych i w social mediach, sieciach kin oraz na nośnikach reklamy zewnętrznej i wewnętrznej.

Kampania wizerunkowo-produktowa odwołuje się do najbardziej z Jedynką utożsamianych audycji: „Sygnałów dnia”, „Muzycznej Jedynki”, „Kroniki sportowej”, „Radia kierowców” oraz nowej na antenie, ale przed laty kultowej „Porannej gimnastyki z Jedynką” (po raz pierwszy audycja pojawiła się w 1928 roku, po latach wróciła na antenę na początku br.). – To od Jedynki zaczęło się radio w Polsce, pierwszą audycję wyemitowała 94 lata temu. Przetrwała okupację, PRL, od niej przygodę z radiem zaczynało moje pokolenie. Odkąd pamiętam, słucham Programu 1 Polskiego Radia – mówi Paweł Królikowski.

W„Sygnałach dnia” usłyszymy wszystko, co trzeba wiedzieć na dobry początek dnia – od tego, czyje obchodzimy imieniny po zapowiedź najważniejszych wydarzeń dnia; „Radio kierowców” na bieżąco przekazuje wiadomości ułatwiające życie zmotoryzowanym, „Muzyczna Jedynka” ceniona jest za starannie dobrany repertuar, „Kronika sportowa” w lekki sposób, ale z temperamentem dzieli się wiedzą, dlatego ma swoich miłośników nie tylko wśród znawców tematu, „Gimnastyka poranna” to nowość na antenie, choć najstarsi słuchacze pamiętają jeszcze, jak cała Polska ćwiczyła przy radiu w latach powojennych. To była kultowa audycja, Jedynka dała jej nowe życie.

