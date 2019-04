"Czy pan nazywa się Kudelski?". Co wiadomo o sprawcy ataku na byłego prezydenta Siedlec?

Wojciech Kudelski, były prezydent Siedlec, został w poniedziałek rano zaatakowany nożem przed swoim domem.

Jak podaje "Super Express", sprawca – Dejan S. miał podejść do polityka i zapytać czy ten nazywa się Kudelski. Następnie mężczyzna zaatakował polityka, raniąc go nożem w brzuch, i uciekł. Kudelski zdołał wejść do domu, a jego żona zadzwoniła po pogotowie. Po wczorajszej operacji, obecnie stan polityka jest stabilny.

Dejan S. został zatrzymany kilka godzin później, w miejscu pracy – na budowie domu w Siedlcach. Policja znalazła mężczyznę dzięki nagraniom z monitoringu.

Sprawca pochodzi z Mordów pod Siedlcami – informuje „SE”. Motywy jego działania nie są jasne, ale media podają, że atak może być związany z decyzją ws. kamienicy, którą Kudelski wydał w czasie kiedy był prezydentem Siedlec.

Dejan S. został przesłuchany, nie usłyszał jeszcze zarzutów.

