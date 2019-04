Atak na byłego prezydenta Siedlec. Dejan S. usłyszał zarzuty

Były prezydent Siedlec został w poniedziałek rano zaatakowany przed swoim domem. Dejan S. miał podejść do polityka i zapytać czy ten nazywa się Kudelski. Następnie mężczyzna ranił go nożem w brzuch, i uciekł. Kudelski zdołał wejść do domu, a jego żona zadzwoniła po pogotowie. Po wczorajszej operacji, obecnie stan polityka jest stabilny.

Dejan S. został zatrzymany kilka godzin później, w miejscu pracy – na budowie domu w Siedlcach. Policja znalazła mężczyznę dzięki nagraniom z monitoringu. Obecnie trwa jego przesłuchanie. Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Siedlcach, napastnik usłyszał już zarzuty. Wiadomo, że mężczyzna leczył się psychiatrycznie.



Wcześniej obyło się przesłuchanie Wojciecha Kudelskiego. Były prezydent miał rozpoznać Dejana S. – Przesłuchanie było rzeczowe, świadek odpowiedział na wszystkie pytania - powiedział prok. Kamil Żmudziński z Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.