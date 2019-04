Córka Kukiza wyznała, że cierpi na uciążliwą chorobę. "Ból, ból i jeszcze raz ból"

"Każdej z nas wmawia się, że okres ma boleć, że to normalne. Ale kiedy przeszkadza on w codziennym funkcjonowaniu ciężko uwierzyć w to, że tak ma być i koniec. Nie tylko ból menstruacyjny, ale również problemy z jelitami, nerkami, bóle kręgosłupa to codzienność w „walce” z tą chorobą" – napisała Pola Kukiz na Instagramie.

Kobieta przekazała, że chorobę zdiagnozowano u niej prawie trzy lata temu. Pola Kukiz wspomina, że trafiła wtedy od razu do szpitala, bo z bólu nie mogła chodzić, a następnego dnia miała od razu operację.

"Niestety w moim przypadku endometrioza została „wykryta” jak była już w dosyć zaawansowanym stopniu. I właśnie po to chciałam napisać o tej chorobie, żeby uświadomić coraz więcej dziewczyn, kobiet. Ciężko tak nagle napisać „o co chodzi” z tą endometriozą, ale poczytajcie sobie proszę, badajcie się i działajcie jak najszybciej" – zaapelowała na Instagramie.

Kobieta zamieściła zdjęcie ze szpitala. Pod jej wpisem pojawiło się wiele komentarzy, w których internauci wspierali Polę Kukiz. "Jesteś bardzo dzielna", "brawo", "jestem z Tobą" – to tylko niektóre komentarze zamieszczone pod jej wpisem.

