"Obserwujemy łabędzi śpiew brukselskich elit"

Donald Tusk i Frans Timmermans mieli dwa i pół roku temu okazję do zaangażowania się w kampanię referendalną w Wielkiej Brytanii, aby utrzymać we wspólnocie drugą co do wielkości gospodarkę Europy – podkreśla były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski.

W rozmowie z Antonim Trzmielem i Ryszardem Gromadzkim na antenie Polskiego Radia 24 były szef polskiej dyplomacji mówił o negocjacjach, jakie od referendum w którym Brytyjczycy zdecydowali o opuszczeniu Unii Europejskiej toczyły się pomiędzy przedstawicielami Zjednoczonego Królestwa a unijnymi przywódcami. – Politycy europejscy mieli wielką rolę do odegrania i zawiedli w czasie negocjacji – ocenił Witold Waszczykowski. Jak podkreślił przygotowana umowa dotycząca brexitu jest dla Brytyjczyków nieakceptowalna, ponieważ w gruncie rzeczy jej wprowadzenie oznacza rozbiór Wielkiej Brytanii i "funkcjonowanie dwóch modeli gospodarczych, jednego w Irlandii, drugiego na głównej wyspie, a być może i Szkocja skorzystałaby z tej drogi" Były minister spraw zagranicznych stwierdził, że to, co obecnie obserwujemy, to "łabędzi śpiew elit europejskich, które chcą ze względów ideologicznych utrzymać swoją pozycję". – Ale nie ma miejsca na ich ingerencję w życie poszczególnych państw i partii politycznych – dodał.