Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zaleca dalsze ograniczanie handlu w niedziele

Hołownia: Ludzie, co Wam odbiło? Przestańcie nas kompromitować

Ludzie, co Wam odbiło? Naprawdę będziecie teraz robić tu hokus pokus z paleniem czarowników, by pokazać im, że mamy lepsze czary? Czym wy się wtedy różnicie od tego znienawidzonego przez Was Harry'ego Pottera? Co wy, na wszystkie...