Nowe informacje ws. Dejana S. "Wyjaśnienia pełne dziwacznych, urojeniowych treści"

Były prezydent Siedlec został w poniedziałek rano zaatakowany przed swoim domem. Dejan S. miał podejść do polityka i zapytać czy ten nazywa się Kudelski. Następnie mężczyzna ranił go nożem w brzuch, i uciekł. Kudelski zdołał wejść do domu, a jego żona zadzwoniła po pogotowie. Po operacji stan polityka jest stabilny.

– Złożył bardzo obszerne wyjaśnienia, pełne dziwacznych, urojeniowych treści – przekazała Krystyna Gołąbek, rzecznik prasowy prokuratury w Siedlcach. Mężczyzna potwierdził, że chciał zabić Kudelskiego, aczkolwiek nie był w stanie podać motywów, jakie nim kierowały.

Rzecznik stwierdziła, że zeznania, jakie złożył Dejan S., powinny zostać zbadane przez psychiatrów.

Wiadomo też, że mężczyzna w przeszłości leczył się psychiatrycznie. – Dla prokuratury to podstawa, aby w tej sprawie dopuścić dowód z opinii biegłych psychologów, którzy wypowiedzą się co do stanu zdrowia psychicznego podejrzanego w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu – poinformowała rzecznik prokuratury.

