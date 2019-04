"To słowa, które nigdy nie powinny paść". Mocne wystąpienie Morawieckiego w Sejmie

W Sejmie odbywa się dzisiaj pierwsze czytanie rządowego projektu Emerytura plus. – Pięć tygodni temu przystąpiliśmy do przedstawienia naszej nowej piątki i teraz konsekwentnie realizujemy nasze zapowiedzi i Emerytura plus jest kolejną zapowiedzią, którą realizujemy. Bo tym rzeczywiście różnimy się od Koalicji Europejskiej, Platformy, że my nie tylko składamy obietnice, ale je wykonujemy, realizujemy – przemawiał premier Mateusz Morawiecki w Sejmie.

Premier podczas swojego wystąpienia podkreślił, że nowy projekt nie jest żadnym "prezentem", tylko swego rodzaju "dowodem wdzięczności" dla seniorów za ich trud włożony w wypracowanie dzisiejszej gospodarki.

"Słowa, które nigdy nie powinny paść"

Premier odniósł się też do zarzutów niektórych polityków Koalicji Europejskiej, że PiS chce przekupić wyborców. – Ostatnio z ogromnym smutkiem usłyszałem, jak Koalicja Europejska traktuje Emeryturę plus. Jeden z czołowych dzisiejszych przedstawicieli koalicji, który startuje z pierwszego miejsca do PE nazwał, o zgrozo, Emeryturę plus ochłapem, kiełbasą, a nawet kiełbachą wyborczą. To są słowa, które nigdy nie powinny paść, słowa karygodne – mówił premier, pytając przedstawicieli PO, czy odcinają się od takich wypowiedzi.

– Jedna z posłanek PO mówi o tym programie jako o upokorzeniu – mówił premier. W ten sposób odniósł się do Joanny Muchy, który uznała, że propozycje PiS mogą być traktowane przez wyborców jako upokorzenie. – Rozumiem, że jak cofniecie ten program, to nie będzie tego upokorzenia. Mówicie, że nasze programy, nasza piątka to pogardliwe. Mówią o tym, że to pogardliwe. Rozumiem, że cofną te programy, bo z nimi nie wiadomo nigdy. Rano, jak wstaną, to mówią, że utrzymają. Wieczorem mówią, że przytną i zmienią te programy – kontynuował szef rządu.

Jednorazowy dodatek czy stały program?

Projekt "emerytura plus" to część tzw. piątki Kaczyńskiego. Przez długi czas spekulowano jednak, czy projekt wprowadzi świadczenie na stałe, czy może zakłada wypłatę „trzynastki” tylko w roku 2019. Minister Rafalska przyznała na konferencji, że projekt odnosi się do bieżącego roku i mówi o jednorazowym świadczeniu.

Następnie jednak premier Morawiecki wyjaśnił sprawę w rozmowie z „Super Expressem”. Prowadzący wywiad, Grzegorz Zasępa, zapytał szefa rządu, czy „trzynastka” to jednorazowy gest, czy stały element systemu. – Mogę zapewnić, że nie jest to jednorazowy strzał. Program „Emerytura +” będzie kontynuowany, jeśli, oczywiście, wyborcy nam zaufają i przedłużą nasz mandat do rządzenia – odpowiedział Morawiecki. – Wiarygodność to nasz znak firmowy – dodał szef rządu.

