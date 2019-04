"Będę domagał się autolustracji". Zaskakujące oświadczenie Wałęsy

We wtorek poinformowano, że IPN wszczął postępowanie autolustracyjne wobec byłego szefa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierza Kujdy. Jego nazwisko widnieje w odtajnionym niedawno zbiorze zastrzeżonym IPN. Został zarejestrowany przez służby jak TW Ryszard.

Wałęsa oskarżył też IPN o zorganizowanie "prowokacji na zlecenie", jaką miało być przypisanie mu współpracy z SB. "Sprawa zaczęła się po wyrzuceniu braci Kaczyńskich z pracy w kancelarii prezydenta. W kancelarii ministra Macierewicza ZNAJDOWAŁA SIĘ KOPERTA ZAŁOŻONA PRZEZ MINISTRA Kozłowskiego który zbierał anonimy mówiące o mojej rzekomej współpracy z SB. To były materiały wcześniej wytworzone na zlecenie generałów do wysyłania na różne adresy by niszczyć tym sposobem moje dobre imię.Tak zgromadzone dokumenty przejęte po ministrze Kozłowskim zostały uznane przez niektórych za teczkę agenta Bolka" – napisał.