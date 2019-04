Białorusini drugą najliczniejszą grupą cudzoziemców w Polsce

Liczba Białorusinów z ważnymi dokumentami w Polsce wzrosła od 2017 roku dwukrotnie. Największą grupę stanowią mężczyźni i osoby w wieku 20-39 lat. Regiony, w których mieszka najwięcej Białorusinów, to województwo mazowieckie i podlaskie.

Większość Białorusinów ma zezwolenie na stały pobyt. Uzasadniane są one głównie chęcią podjęcia pracy, pobytu z rodziną i edukacją.

Dokumenty potwierdzające prawo do zamieszkiwania w Polsce to najczęściej karty pobytu lub dokumenty wydawane obywatelom UE i członkom ich rodzin. Ważne dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce posiada obecnie 383 tys. cudzoziemców, w tym najwięcej: Ukraińcy (187 tys. osób), Białorusini (21,5 tys. osób), Niemcy (21 tys.), Wietnamczycy (12 tys.) i Rosjanie (12 tys.).