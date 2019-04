Terlikowski reaguje na słowa Michalik nt. jego żony

Eliza Michalik na antenie telewizji Superstacja podzieliła się pewną historią. Otóż - jak twierdzi - została kiedyś zaproszona do programu, w którym miała rozmawiać z Małgorzatą Terlikowską. Jak podkreśliła, oczywiście odmówiła. Powód? Niewiarygodny.

– Redaktorowi, który mnie zapraszał powiedziałam: ja jestem publicystką z 20-letnim stażem pracy. Jaki tytuł do rozmowy ze mną ma Małgorzata Terlikowska? Bo urodziła piątkę dzieci?". Sorry. Dla mnie to nie jest tytuł do rozmowy. Kaja Godek to samo. Czym ona się legitymuje poza rodzeniem dzieci, żeby w ogóle była partnerem do dyskusji"? – mówiła Michalik.







Terlikowski odpowiada Michalik

Wypowiedź ta spotkała się z falą krytyki. Głos zabrał także Tomasz Terlikowski. "Gdyby ktoś nie widział, to donoszę uprzejmie. Moja Małgosia zredagowała setki książek, jest współałtorką trzech, a także autorką niedawno wydanej znakomitej książki „Dzięki Bogu jestem zakonnicą”. A Eliza, hmmm, mistrzynią Copy/Paste" – napisał publicysta.