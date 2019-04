Według Komisji Europejskiej "nowy system dyscyplinarny" podważa niezawisłość polskich sędziów, nie oferując koniecznych gwarancji, by chronić ich przed kontrolą polityczną, zgodnie z wymogami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chodzi o procedury dyscyplinarne wszczynane wobec sędziów, którzy krytykują reformę forsowaną przez rząd, a skierowali do Trybunału Sprawiedliwości UE tzw. pytania prejudycjalne.

Frans Timmermans podkreślał, że KE musi chronić system pytań prejudycjalnych, by sędziowie mieli dostęp do TSUE, a także, że działania polskich władz naruszają niezależność sądownictwa.

– Nie wiem, o co chodzi panu Timmermansowi. Chyba jest polonofobem – mówi Wójcik w rozmowie z Onetem.

Wójcik podkreślił, że w Polsce wpływ polityków na wymiar sprawiedliwości jest nieporównanie mniejszy niż ma to miejsce choćby u naszego zachodniego sąsiada. Mimo to, nikt nie pochyla się nad kwestią sędziowskiej niezawisłości w Niemczech.

Wójcik podkreślił, że reforma została wprowadzona, aby zlikwidować patologie systemu. – Nam chodziło o to, by wszyscy byli wobec prawa równi, by żadnych "kast" nie było – podkreślał polityk.