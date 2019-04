Poruszające słowa Magdaleny Adamowicz: Bardzo szkoda mi mamy człowieka, który zabił Pawła

Żona zamordowanego prezydenta Gdańska stwierdziła, że nie rozmyśla o mordercy, Stefanie W. Na pytania dziennikarza odpowiedziała, że myśli również o karze dla niego i nie ma zdania jaka byłaby adekwatna za popełnioną zbrodnię.

"To jest dla mnie sprawa drugorzędna. Żadna kara nie przywróci życia mojemu mężowi, ojcu naszych córek. Myślę o tym, dlaczego tak się stało i co zrobić, żeby nigdy nikogo taka tragedia już nie spotkała" – mówi w rozmowie z "Faktem".

Adamowicz podkreśliła, że nie czuje nienawiści wobec Stefana W. Kobieta podkreśliła jedynie, że jest jej bardzo żal matki tego człowieka. "Każda matka kocha swoje dziecko, bez względu na to, co zrobi i jakie jest. Prawie codziennie rozmawiam z mamą Pawła, moją teściową. Mówi mi, że ta kobieta jest w dużo gorszej sytuacji niż ona. My opłakujemy śmierć Pawła, a ona musi żyć z brzemieniem, że jej syn zrobił coś strasznego. To może wywoływać u niej poczucie winy, chociaż na pewno starała się wychować syna jak najlepiej. Ja nie mam do niej żalu. Trudno winić ją za działanie dorosłego syna" – stwierdziła Adamowicz.

Żona zamordowanego prezydenta podkreśliła, że jej teściowa, matka Pawła Adamowicza, modli się zarówno za matkę mordercy, jak i samego zamachowca.

