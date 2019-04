Emerytura plus coraz bliżej. Sejm uchwalił ustawę

Tzw. trzynastka dla emerytów to jeden z elementów "piątki Kaczyńskiego". Pakiet nowych propozycji PiS zawiera również rozszerzenie programu 500 plus na pierwsze dziecko, niższy PIT dla osób do 26. roku życia, reaktywację PKS-ów i obniżenie kosztów pracy. Koszt całej "piątki" szacowany jest na ok. 40 mld zł.

Ustawa o "Emeryturze plus" przewiduje, że w tym roku wszyscy emeryci i renciści otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 1100 zł brutto, czyli 888,25 zł na rękę. Wsparcie będzie wypłacone automatycznie, bez zbędnych formalności, niezależnie od wysokości otrzymywanych świadczeń.

Trzynasta emerytura trafi do przeszło 9,8 mln seniorów, w tym blisko 7 mln emerytów i ponad 2,5 mln rencistów. Pieniądze mają otrzymać w maju.

Za przyjęciem ustawy głosowało w czwartek 396 posłów, 3 było przeciw, a 19 się wstrzymało. Wcześniej wszystkie poprawki opozycji zostały odrzucone. Teraz ustawa trafi do Senatu.

