Biedroń apeluje do KE: Nie można traktować obrony demokracji wybiórczo

W Warszawie odbyła się dzisiaj konwencja Wiosny Biedronia, podczas której przedstawiono program europejski ugrupowania.

– Najwyższy czas by aby UE stała się jednym zintegrowanym obszarem wizowym. Najwyższy czas, aby polski paszport był równy paszportowi niemieckiemu czy francuskiemu. Najwyższy czas aby Polki i Polacy mogli podróżować bez wizy, tak jak ich europejscy rodacy z Niemiec czy Francji. Nie możemy dłużej czekać. Dlatego od 2025 roku zamiast paszportów krajowych, powinien obowiązywać jeden zintegrowany, jednolity paszport europejski – mówił Biedroń podczas konwencji.

Polityk zaapelował też o wprowadzenie Europejskiej Karty Praw Kobiet oraz mówił o nowej zielonej rewolucji przemysłowej. – Gospodarka oparta na węglu i wszyscy to już dzisiaj wiemy i próbują się dzisiaj z Wiosną licytować ci, którzy chowali głowę w piasek przez lata i nic nie zrobili, żeby odejść od węgla, a dzisiaj nagle mówią, że da się nagle odejść do 2030 roku. Pokażcie jak to zrobicie, bo przez lata jakoś wam to nie wyszło – tłumaczył.

Biedroń zwrócił się także do polityków Koalicji Europejskiej, wzywając ich do złożenia wniosku o usunięcie Viktora Orbána z szeregów Europejskiej Partii Ludowej (w PE). – W ciągu tygodnia złóżcie wniosek o usunięcie, nie zawieszenie, Orbána z waszych szeregów. Nie można traktować obrony demokracji wybiórczo. Albo jej bronimy, albo tchórzliwie chowamy głowę w piasek” – czytamy na Twitterze Biedronia.

Przypomnijmy, że 20 marca Europejska Partia Ludowa (EPP) zdecydowała w środę o zawieszeniu węgierskiego Fideszu w prawach członka. Viktor Orban uważa, że EPP atakuje Węgry za sprzeciw wobec polityki migracyjnej Budapesztu. Z kolei frakcja zarzuca węgierskiemu premierowi, że ten atakuje czołowych urzędników Komisji Europejskiejm szczególnie Jean-Claude'a Junckera i Fransa Timmermansa.

Czytaj także:

Fidesz Orbana zawieszony w Europejskiej Partii Ludowej. Zapadła decyzja