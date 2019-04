Małopolska: Koniec strajku głodowego nauczycieli

– Zdecydowaliśmy, że nie ma powodu do kontynuowania najbardziej drastycznej formy strajku, czyli strajku głodowego – poinformował przewodniczący sekcji Regionalnej oświatowej "Solidarności" Piotr Pakosz. W straku głodowym, który rozpoczął się 25 marca, uczestniczyło 10 osób. Strajk głodowy stanowił zaostrzenie prowadzonego wcześniej strajku okupacyjnego.

Dlaczego podjęto decyzję o przerwaniu głodówki? Według "Solidarności" po ostatnich rozmowach związków z rządem porozumienie jest coraz bardziej prawdopodobne. "S" ma nadzieję, że ostatecznie uda się wypracować ugodę i nie dojdzie do planowanego na 8 kwietnia strajku generalnego. – To było olbrzymie poświęcenie, wyrzeczenie z ich strony. To pokazuje, jak środowisko nauczycieli jest zdeterminowane, aby osiągnąć porozumienie i sukces przed przystąpieniem do strajku – tłumaczył podczas konferencji prasowej Piotr Pakosz.

Strajk okupacyjny trwa dalej.