Przełom w wykrywaniu i leczeniu padaczki u dzieci

W ramach badań lekarze sprawdzają m.in. czy dziecko jest zagrożone padaczką, jeszcze zanim przyjdzie ono na świat.

– Mam nadzieję, że dojdzie do przełomu (w zakresie badań nad padaczką – red.), on już powoli się odbywa. Od dłuższego czasu wiemy, że padaczka to nie choroba spadająca na człowieka jak grom z jasnego nieba – tłumaczyła na antenie TVP Info kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii, koordynator działań w projekcie EPISTOP dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak. Jak mówiła dalej lekarka, padaczka poprzedzona jest długotrwałym procesem powstawania zmian w mózgu.

– My zajmujemy się nie tyle tym, jaka jest pierwotna przyczyna, ale jakie są mechanizmy działające pomiędzy pierwotną przyczyną (padaczki - red.), do momentu wystąpienia napadu. Sprawdzamy czy w tym czasie (…) jesteśmy w stanie wdrożyć postępowanie, które zapobiegnie wystąpieniu napadu – tłumaczyła dalej dr. Kotulska-Jóźwiak.

Lekarka podkreśliła też, że padaczka jest szczególnie niebezpieczna właśnie dla dzieci do drugiego roku życia. – Padaczka u małego dziecka, w ponad połowie przypadków, wpływa niekorzystnie na rozwój dziecka – dodała lekarka.

Projekt EPISTOP jest realizacją polskiej koncepcji naukowej, zmierzającej do wyjaśnienia mechanizmów powstawania padaczki oraz do znalezienia sposobów jej zapobiegania u dzieci. To pierwszy na świecie program, w którym badana jest padaczka od etapu pojawienia się zmian w mózgu, zanim jeszcze widoczne są napady padaczkowe.

W ramach projektu współpracowała grupa ekspertów z 16 uczelni wyższych, szpitali oraz laboratoriów z Europy, Australii i USA. Prace były koordynowane przez prof. Sergiusza Jóźwiaka oraz zespół Kliniki Neurologii i Epileptologii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, która uznawana jest za wiodący na świecie ośrodek naukowy, zajmujący się stwardnieniem guzowatym.