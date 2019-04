Były szef CBA pisze do funkcjonariuszy. Gmyz: Naprawdę się wzruszyłem... sku****yny

Były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik będzie kandydatem Platformy Obywatelskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wystartuje z piątej pozycji w okręgu mazowieckim.

Wojtunik publikuje list skierowany nie tylko do policjantów i ludzi służb, ale także do SB-ków i UB-ków oraz innych funkcjonariuszy komunistycznego aparatu represji. Wygląda na to, że to jego sposób na prowadzenie kampanii. "Wielu z was zostało celowo upokorzonych, pozbawionych nie tylko środków do życia, ale obdartych z godności i dumy zawodowej poprzez stygmat ustawy „represyjnej”. Wy wywiązaliście się z roty ślubowania, niestety obecne władze nie wywiązały się z obowiązki opieki nad Wami i Waszymi Rodzinami…Na domiar złego musicie przechodzić przez poniżające procedury odwoławcze by poddać Wasz profesjonalizm ocenie jakiegoś politykiera i…usłyszeć kolejne inwektywy (…). Dlatego też podjąłem decyzję o starcie w wyborach do Parlamentu Europejskiego z list Koalicji Europejskiej.(…). Mam taki obowiązek wobec Was „w imię zasad…" – pisze, zwracając się m. in. do byłych funkcjonariuszy, którzy w wyniku tzw. ustawy dezubekizacyjnej stracili wysokie uposażenia.

Oburzenie listem Wojtunika wyraził m. in. dziennikarz "Do Rzeczy" Cezary Gmyz. "Naprawdę się wzruszyłem zakończeniem.... sukurwysyny. I pomyśleć, że facet, który stał na czele @CBAgovPL tak będzie się wdzięczył do starych esbeków" – komentuje Gmyz.

Paweł Wojtunik w grudniu 2007 został szefem Centralnego Biura Śledczego. W październiku 2009, po zdymisjonowaniu szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusza Kamińskiego, najpierw pełnił obowiązki szefa CBA, a 30 grudnia 2009 premier Donald Tusk powołał go na to stanowisko. Ponownie powołany na to stanowisko 31 grudnia 2013. Wojtunik był jednym z bohaterów tzw. afery taśmowej.