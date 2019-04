"Mam dość łgarstw". Giertych pozywa prokuratora krajowego

Skierowaniu przeciwko Święczkowskiemu pozwu Roman Giertych tłumaczy tym, iż "ma dość powtarzania przez prokuraturę łgarstw, że pełnomocnicy Geralda Birgfellnera przedłużają postępowanie i nie zapewnili (pomimo rzekomego obowiązku) tłumaczenia dokumentów". "Wczoraj zaatakował mnie o to Zbigniew Ziobro, a dzisiaj jeszcze ostrzej w Sejmie zaatakował mnie Bogdan Święczkowski" – napisał wczoraj na Facebooku.

Giertych poinformował, że będzie żądał od niego zapłaty 50 tys. zł na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz 7-krotnego płatnego opublikowania w "Gazecie Wyborczej", Newsweek, TVN24, Na Temat, Onet.pl, Wp. pl, Interia.pl, Radio Zet, RMF-FM przeprosin o następującej treści: "Bogdan Święczkowski przeprasza mec. Romana Giertycha za bezpodstawne naruszanie jego dobrego imienia poprzez podważanie w dniu 4 kwietnia 2019 roku w Sejmie RP jego profesjonalizmu zawodowego."

"Nie dodaję funkcji pana Święczkowskiego, bo oczywiste jest, że w chwili publikacji będzie ją pełnił ktoś inny" – dodał złośliwie. "Pan Święczkowski może przynieść pieniądze do Jurka Owsiaka w kopercie. Jak będzie kolejny raz na Nowogrodzkiej, to może się zapytać pana Kaczyńskiego, a ten z pewnością upewni go, że 50 tysięcy mieści się w kopercie. W takim przypadku prosiłbym Jurka Owsiaka o to, aby zanim wystawi pokwitowanie uważnie przeliczył gotówkę" – zakończył swój wpis.