Pijana sędzia wjechała w drzewo i uciekła. Straci immunitet?

Do wydarzeń doszło w marcu. Teraz jednak prokuratura okręgowa w Katowicach po zapoznaniu się z aktami sprawy zdecydowała się skierować sprawę do prokuratury krajowej w Warszawie. Ta prokuratura z kolei podjęła decyzję, że skieruje wniosek do wydziału dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym, aby odebrać sędzi immunitet. Na decyzję sądu trzeba poczekać tydzień, termin rozprawy wyznaczono na 12 kwietnia.

Po alkoholu za kółkiem

Do zdarzenia doszło we wtorek na ul. Powstańców Śląskich w Zawierciu. Przechodzień zauważył, jak Suzuki Swift uderzyło w drzewo, po czym pojechało dalej. Mężczyzna powiadomił policję, a funkcjonariusze natrafili na uszkodzony samochód kilka ulic dalej.

Okazało się, że za kierownicą siedziała 54-letnia sędzia, która pracuje w wydziale cywilnym. Badanie alkomatem wykazało, że była nietrzeźwa. Lokalne media informują, że kobieta miała ponad 3 promile w wydychanym powietrzu, zaś jedno z badań wykazało niemal 4 promile alkoholu.

Teraz śledztwo wszczęła Prokuratura Okręgowa w Katowicach. Na razie kobiecie nie można przedstawić zarzutów, ponieważ chroni ją sędziowski immunitet. Jednak najprawdopodobniej dziś zostanie wszczęte przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne.