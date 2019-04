Szef MSWiA: Marek Falenta zatrzymany

"Tak jak mówiłem, @PolskaPolicja jak zawsze dała radę. Marek Falenta zatrzymany. Słowa uznania kieruję do funkcjonariuszy zaangażowanych w tę akcję" – napisał szef MSWiA.

Marek Falenta ma do odbycia karę 2,5 roku więzienia w związku z aferą taśmową. W ostatnim czasie za kratki próbowała go doprowadzić policja, ale bez skutku. Udało się to dopiero po wydaniu Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Falenta to jedyna osoba, która w związku z podsłuchami VIP-ów została skazana na bezwzględne więzienie. Dwóch kelnerów skazano na 10 miesięcy w zawieszeniu i grzywny. Trzeci nie został ukarany w ogóle. Nakazano mu zapłatę 50 tys. zł na cel społeczny. Biznesmen został uznany za zleceniodawcę nagrań, a wyrok w jego sprawie uprawomocnił się w grudniu 2017 r. Adwokaci chcieli odroczenia wykonania kary ze względu na zły stan zdrowia swojego klienta, ale sąd się na to nie zgodził. Falenta ma spędzić w więzieniu 2,5 roku.

"Kolejny raz dobra, policyjna robota. Wielkie słowa uznania, szczególnie że ujęcie poszukiwanego nastąpiło daleko od polskich granic" – napisał wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński.