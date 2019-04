W MSZ nie pracują już osoby związane z bezpieką. "30 lat po Okrągłym Stole sprawiedliwości stało się zadość"

Andrzej Papierz pełni stanowisko dyrektora generalnego Służby Zagranicznej od października ub. roku. Już wtedy było wiadomo, że ma to przyspieszyć zmiany kadrowe w resorcie. Zgodnie z nowymi przepisami, w MSZ nie mogły pracować osoby, które w okresie 22 lipca 1944 r. a 31 lipca 1990 związane były z organami bezpieczeństwa państwa lub byli jej współpracownikami.

Dyrektor generalny SZ poinformował, że wygasły już stosunki pracy w MSZ z osobami pracującymi lub współpracującymi z komunistyczną bezpieką. "Ludziom roztropnym dziękuje za dobre słowa, wątpiącym mówię: starajcie się widzieć szklankę w połowie napełnioną, nienawistników traktuje tak jak na to zasługują,wzruszeniem ramion. Dziś to my dzieci Solidarności jesteśmy strażnikami Najjaśniejszej RP" – dodał w kolejnym wpisie.