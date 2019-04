Semka: Broniarz jest elementem Koalicji Europejskiej

– Sławomir Broniarz jest elementem Koalicji Europejskiej. Nie sądzę, by był skłonny do kompromisu. Bardziej będzie ciągnął sprawę. Problem w tym, że to się zderzy z okresem matur. Jedyne, co może go powstrzymać, to tylko irytacja rodziców wobec zachowania nauczycieli – mówił w TVP Info publicysta "Do Rzeczy" Piotr Semka.

Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk zaproponował nauczycielskim centralom związkowym kolejne spotkanie. Wiadomo już, że związkowcy przyjęli propozycję. Rozmowy odbędą się w niedzielę o godz. 19 w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. W piątek rano odbyło się kolejne nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego o sytuacji w oświacie. Wicepremier Beata Szydło podkreśliła, że rząd podtrzymuje wszystkie dotychczasowe propozycje dla nauczycieli. Są to: w sumie 15 proc. podwyżki w 2019 roku, skrócenie stażu, ustalenie kwoty dodatku za wychowawstwo na poziomie nie mniejszym niż 300 złotych, zmiana w systemie oceniania nauczycieli i zmniejszenie biurokracji. Jednocześnie Szydło przedstawiła "nowy pakt społeczny dla oświaty”, który zakłada zmiany systemowe i wzrost wynagrodzeń nauczycieli, ale jednocześnie zwiększa pensum. W wariancie podwyższenia pensum do 22 godz. podwyżki dla nauczyciela dyplomowanego mają być realizowane stopniowo: w 2020 r. – 6128 zł, 2021 r. – 6653 zł, 2022 r. – 7179 zł; 2023 r. – 7704 zł. Propozycja rządu dla nauczyciela dyplomowanego w wariancie pensum 24 godz. to: w 2020 r. – 6335 zł, 2021 r. – 7434 zł, 2022 r. – 7800 zł; 2023 r. – 8100 zł. – Sławomir Broniarz jest elementem Koalicji Europejskiej. Nie sądzę, by był skłonny do kompromisu. Bardziej będzie ciągnął sprawę. Problem w tym, że to się zderzy z okresem matur. Jedyne, co może go powstrzymać, to tylko irytacja rodziców wobec zachowania nauczycieli – mówił w TVP Info publicysta "Do Rzeczy" Piotr Semka.