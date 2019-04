Świerzyński: Ojcowie wyniosą latarników na kopach

Świerzyński podczas rozmowy odniósł się do podpisanej przez Rafała Trzaskowskiego deklaracji LGBT i tzw. latarników, którzy mają pojawić się w szkołach.

– W szkołach nie będzie latarników, bo ich ojcowie na kopach wyniosą. To proste, jak futerał na cepy. Żaden ojciec nie pozwoli sobie, by inny facet, który nie jest pedagogiem nagle wchodził do szkoły i opowiadał dyrdymały – zapewnił Świerzyński.

"Takich rzeczy się nie zapomina"

W trakcie rozmowy gwiazdor disco polo stwierdził, że "brzydzi się facetami". – Nie dopuszczam mężczyzn bliżej niż na 60 cm – zapewnił piosenkarz.

Świerzyński niedawno wyznał, że w dzieciństwie był molestowany. Stwierdził, że był ofiarą dwóch bliźniaków, którzy teraz są związani z Platformą Obywatelską. W rozmowie w Polsat News dodał, że to wydarzenie ukształtowało go na resztę życia. – Takich rzeczy się nie zapomina. To wyrabia w człowieku spojrzenie na te [homoseksualne - red.] zachowania. Jednak nie przeszkadza mi to zupełnie w kontaktach z innymi osobami, które są homoseksualistami, bo po prostu nimi są – ocenił Świerzyński.

Gwiazdor podkreślił, że jego zdaniem osoby homoseksualne nie mogą założyć rodziny, gdyż celem rodziny jest posiadanie dzieci. – Pojęcie rodziny jest cały czas takie samo. Rodzina jest komórką, która ma być najbezpieczniejszym miejscem dla dziecka – mówił.