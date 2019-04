Schetyna na konwencji KE: Mam do pana Kaczyńskiego trzy pytania

Kolejną "piątkę", tym razem skierowaną do rolników, zaprezentował podczas sobotniej konwencji PiS w Kadzidle pod Ostrołęką prezes Jarosław Kaczyński.

Grzegorz Schetyna pochylił się nad tymi obietnicami podczas swojego dzisiejszego wystąpienia. Lider PO stwierdził, że PiS nie spełnił swoich poprzednich obietnic, a już obiecuje rolnikom kolejne udogodnienia.

– W związku z kolejnymi obietnicami, które słyszymy w tej kampanii wyborczej, mam do pana Kaczyńskiego 3 pytania – mówił Schetyna.

Polityk przypomniał, że w ciągu ostatnich trzech lat zniknęło ponad 67 tysięcy stad trzody chlewnej. Tysiące osób pozostało bez środków do życia, za to z kredytami, a straty rolników w wyniku zeszłorocznej suszy oszacowano w skali całego kraju na 8 miliardów złotych. – Rolnicy pamiętają ten obiecany przez was tysiąc złotych do hektara, dotkniętego suszą, i porównują to z kwotami które otrzymali. Gdzie jest ten obiecany tysiąc złotych, panie Kaczyński?” – pytał Schetyna.

Lider KE poruszył również kwestię interwencyjnego skupu jabłek. – Sadownicy oddali jabłka we wrześniu i październiku. Wielu do dzisiaj nie otrzymało pieniędzy za to. Zaufali rządowej obietnicy i do dzisiaj wielu czeka na pieniądze – mówił polityk, podkreślając, że PiS jest partią całkowicie niewiarygodną.