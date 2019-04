PiS prowadzi, Konfederacja ponad progiem wyborczym

W sondażu Instytutu Badań Pollster PiS uzyskało 39 proc. poparcia. Drugie miejsce ma Koalicja Europejska, którą wskazało 35 proc. badanych.

Trzecie miejsce w sondażu przypadło Wiośnie Roberta Biedronia, którą popiera 10 proc. respondentów. Z kolei na ruch Pawła Kukiza planuje oddać swój głos 6 proc. wyborców. Próg przekracza ponadto Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy, którą popiera 5 proc. ankietowanych.

Sondaż zrealizowany przez Instytut Badań Pollster w dn. 4-6 kwietnia 2019 na próbie 1094 dorosłych Polaków.

"Super Express" informuje, że w porównaniu z badaniami z zeszłego miesiąca różnica między dwoma największymi ugrupowaniami wyniosłą 6 proc., podczas gdy w najnowszym sondażu zmalała do 4 proc.

– Jedni i drudzy mają takie same szanse wygrać. Wszystko będzie zależało od tego komu uda się skuteczniej zmobilizować swój elektorat do pójścia na wybory. Na korzyść Schetyny może działać fakt, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego chętniej biorą udział mieszkańcy wielkich miast – mówi w rozmowie z "SE" politolog Sebastian Gajewski. Jego zdaniem losy wyborów będą się ważyć do ostatniej chwili.