Tragiczny wypadek w Poczesnej. Nie żyje 20-latek

Do wypadku doszło w niedzielę na drodze krajowej 1 w Poczesnej. Jak ustaliła policja, do tragedii doszło prawdopodobnie z powodu niedostosowania przez kierowcę motocyklu prędkości do warunków panujących na drodze.

Motocyklista zjechał z drogi do rowu melioracyjnego i uderzył w betonowy mostek. 20-latek zginął na miejscu.

Mężczyzna jechał w kierunku Warszawy, był mieszkańcem powiatu myszkowskiego.

