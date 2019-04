Fotograf namawiał modelki do prostytucji. Usłyszał zarzuty

Do zatrzymania 38-latka z Bydgoszczy doszło w ubiegłym tygodniu, 2 kwietnia. Mężczyzna jest profesjonalnym fotografem, który wykorzystywał swoje kontakty do umawiania młodych kobiet na spotkania seksualne z klientami. W trakcie zatrzymania policja zabezpieczyła telefony komórkowe, komputer i nośniki danych. Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu.

Jak podają lokalne służby, nad sprawą od kilku miesięcy pracowali kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, przy współpracy Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. Z ich wiedzy wynikało, że jeden z mieszkańców Bydgoszczy może czerpać korzyści majątkowe z nierządu.

Młode kobiet z całego kraju umawiały się z 38-latkiem na profesjonalne sesje zdjęciowe, a także sesje erotyczne. Jak ustaliła policja, w niektórych przypadkach były to nawet krótkie filmy erotyczne, które umieszczał na zagranicznych portalach internetowych dla osób dorosłych, za co otrzymywał pieniądze. Mężczyzna odpłatnie umawiał też kobiety z wybranymi klientami. Kobiety za świadczenie usług seksualnych pobierały od klientów wysokie wynagrodzenie. Za umówienie z klientem podejrzewany pobierał od nich pieniądze – podaje policja.

38-latek usłyszał zarzuty dotyczące nakłaniania do uprawiania prostytucji, ułatwiania i czerpania korzyści majątkowych z nierządu, czyniąc z tego stałe źródło dochodu. Prokurator po jego przesłuchaniu postanowił wnioskować do sądu o tymczasowy areszt. Sąd po zapoznaniu się z aktami sprawy aresztował podejrzanego na najbliższe trzy miesiące.

Mężczyznie grozi do 5 lat pozbawienia wolności.