Strajk nauczycieli. Paweł Kukiz publikuje mema z krowami

Wpis lidera Kukiz'15 to komentarz do strajku nauczycieli i zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego dotyczącej pomocy finansowej dla rolników. Prezes PiS obiecał podczas sobotniej konwencji minimum 100 zł od jednego tucznika i 500 zł od jednej krowy.

"Nauczyciele żądają podwyżki równej dwóm krowom, rząd zaś gotów jest dać w tym roku maksymalnie dwie świnie i kurę. Moja Żona-Nauczycielka właśnie poszła strajkować. Próbowałem jej wytłumaczyć, że oni i tak im krów nie dadzą (bo tylu nie mają) a Żona odpowiedziała, że może przynajmniej dorzucą królika z gołębiem do tych świń i kury" – napisał Kukiz.

"Muszę kończyć, bo idę zamienić miód na perkal i paciorki, żeby przekonać Żonę aby chociaż gołębia odpuścili, bo nie będzie czego dać szykującym się do strajku innym grupom z budżetówki... Dobrego Dnia:-)" – dodał.

Na koniec Kukiz zwrócił się do nauczycieli. "P.S. A tak już poważnie - Szanowni Nauczyciele... Trzymam za Was kciuki. Szczerze i mocno" – podkreślił poseł. Do swojego wpisu dołączył mema, na którym widać mężczyznę i dwie krowy. Podpis brzmi: "Nauczyciel powracający do domu po udanym strajku".

W poniedziałek nauczyciele rozpoczęli strajk. Protestujący przychodzą do szkół, ale nie prowadzą zajęć. W niedzielę wieczorem zakończyły się rozmowy z przedstawicielami oświatowych związków zawodowych. Porozumienie zawarto tylko z "Solidarnością".