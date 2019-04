Wątpliwości ws. rozporządzeń MEN. RPO: Egzaminy mogą być unieważnione

Rzecznik Praw Obywatelskich ma wątpliwości, co do działań Ministerstwa Edukacji Narodowej podczas strajku nauczycieli. Resort powołał zespoły nadzorujące przebieg egzaminów. Adam Bodnar uważa jednak, że powołanie zespołów, których członkowie nie spełniają wymogów z Karty Nauczyciela, może być podstawą do unieważnienia egzaminów.

Resort edukacji powołał zespoły osób, które mają nadzorować egzaminy i zastąpić tym samym strajkujących nauczycieli. Protest jest bezterminowy i ogólnokrajowy, a wystartował tuż przed egzaminami gimnazjalisty i ósmoklasisty zaplanowanymi łącznie na 10-17 kwietnia. 6 maja natomiast rozpoczynają się egzaminy maturalne. Rzecznik Praw Obywatelskich wyraził wątpliwości co do dwóch rozporządzeń MEN, które mają regulować proces egzaminów. Adam Bodnar zauważa, że zespoły nadzorujące będą składać się z nauczycieli, którzy mogą nie posiadać odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia. "Karta Nauczyciela definiuje nauczycieli jako osoby zatrudnione w szkole. (…) nie każda osoba z kwalifikacjami nauczycielskimi oraz doświadczeniem może być uznana za nauczyciela. W świetle ustawy o Karcie Nauczyciela nie są np. nauczycielami osoby (…) zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej albo emerytowani pedagodzy" – podkreśla RPO w komunikacie. Dodaje także, że rozporządzenie MEN nie określa, jak opłacone zostaną osoby nadzorujące egzaminy. RPO zaznacza, że nowelizacje rozporządzeń weszły w życie już następnego dnia po ich ogłoszeniu. "Tymczasem informacja o sposobie organizacji egzaminów powinna być ogłaszana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną nie później niż do 10 września roku szkolnego" – tłumaczy Bodnar. Podsumowuje, że "w tak wrażliwej i ważnej kwestii, należy dbać o zgodność z prawem, przewidywalność reguł i zapewnienie spokoju pracy kadry szkolnej". Czytaj także:

Oświatowa "Solidarność" apeluje do swoich członków o nieprzyłączanie się do strajku innych związków