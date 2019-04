Kombatanci apelują do nauczycieli. "Traktujemy strajk jako czysto polityczny"

Ogólnopolski strajk nauczycieli, który ruszył dzisiaj po nieudanych negocjacjach z rządem, jest szeroko komentowany i wzbudza kontrowersje. Dziś stanowisko w sprawie protestów zajęli kombatanci wojenni, którzy w piśmie przekazanym DoRzeczy.pl wyrażają zaniepokojenie działalnością związkowców z ZNP. Autorzy oświadczenia apelują do nauczycieli, by nie traktowali młodzieży jako zakładników i nie wdawali się w działania polityczne.

"My kombatanci, uczestnicy walk o niepodległość najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, wielokrotnie kładący swoje życie na szali podczas walk o wolność dla przyszłych pokoleń, naszych dzieci (...), chcielibyśmy przyjąć stanowisko wobec ostatnich wydarzeń w naszej ojczyźnie" – czytamy w piśmie.

Weterani podkreślają szacunek dla zawodu nauczyciela. "Pedagodzy, którzy nas wychowywali (...), wszczepili w nas patriotyzm i umiłowanie ojczyzny. Dzięki temu nasze pokolenie było zdolne do podjęcia walki z najeźdźcami zarówno z zachodu, jak i ze wschodu. (...) nasi pedagodzy towarzyszyli nam, wspierali nas i ryzykowali życiem. Tego ostatniego w dzisiejszych czasach nie musimy wymagać od pedagogów, ale nie możemy zrozumieć obecnych wychowawców biorących na zakładników powierzoną im młodzież" – piszą kombatanci.

Autorzy listu zaznaczają, że traktują zapowiadany strajk jako działanie czysto polityczne. Apelują też do związkowców, by ci nie wdawali się w politykę i kontynuowali aktywność na rzecz młodzieży. "Polska młodzież to skarb, nasza przyszłość. Nie wyobrażamy sobie, żeby ludzie zajmujący się jej wychowaniem, wykorzystywali ją do celów politycznych" – wyjaśniają. "Prosimy o refleksję i zaniechanie waszych destrukcyjnych działań" – podsumowują kombatanci.

Inicjatorem apelu do nauczycieli jest kpt. Marian Markiewicz ps. "Maryl" - żołnierz AK okręgów wileńskiego i nowogrodzkiego, uczestnik operacji Ostra Brama i bitwy pod Surkontami, kawaler Krzyża Walecznych, Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski i Brązowego Krzyża Zasługi z Mieczami. Pod apelem podpisało się kolejne 29 osób - weteranów i kombatantów wojennych.

W poniedziałek 8 kwietnia rozpoczął się strajk nauczycieli i członków Związku Nauczycielstwa Polskiego. Domagają się 1000 złotych podwyżek, inaczej protest zakłóci przebieg egzaminów gimnazjalnych, ósmoklasistów i maturalnych.