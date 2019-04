"Polska dojrzała". Schetyna zapowiada wprowadzenie związków partnerskich

Choć przez osiem lat swoich rządów Platforma Obywatelska nie wprowadziła związków partnerskich, Grzegorz Schetyna zapowiedział, że jeśli na jesieni tego roku jego partia wygra wybory, tym razem rozwiąże tę kwestię. – Sprawa wróci po wyborach i jestem przekonany, że jeśli wygramy, to uchwalimy związki partnerskie – oświadczył.

Przewodniczący PO wyjaśnił, że "klimat społeczny się zmienił, Polska dojrzała do związków partnerskich, społeczeństwo przyzwyczaja się do tego, że to jest coś normalnego". Jak podkreślił, z nowego prawa będą i tak korzystały w większości pary heteroseksualne.