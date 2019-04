"To szczucie jednych na drugich". Mazurek ostro o opozycji

Podczas sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Kadzidle pod Ostrołęką prezes Jarosław Kaczyński zaprezentował kolejną "piątkę", tym razem skierowaną do rolników. Dziś rzecznik PiS Beata Mazurek odniosła się do reakcji polityków opozycji na najnowsze propozycje swojej partii.

– Ze smutkiem odnotowujemy reakcje opozycji na te propozycje – powiedziała Mazurek. – Zarzuca nam się, że mamy pieniądze dla rolników, a nie mamy tych pieniędzy dla nauczycieli. Takie stawianie sprawy to szczucie jednych na drugich. To jest przeciwstawianie jednych grup społecznych drugim – podkreśliła, dodając, że jest to także kpienie z potrzeb rolników i mieszkańców wsi.

Wicemarszałek Sejmu stwierdziła również, że nie jest to pierwszy raz, kiedy opozycja pokazuje, że gardzi nie swoimi pomysłami i kpi z potrzeb ludzi.

Przypomnijmy, że wśród najnowszych propozycji PiS znalazło się m.in. wsparcie w wysokości minimum 100 zł od jednego tucznika i 500 zł od jednej krowy. Mają dostać je rolnicy, którzy prowadzą własny chów i mają własne pasze.

Czytaj także:

Konwencja PiS: Kaczyński zaprezentował "piątkę" dla rolników