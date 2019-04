"Ludzie źli się przyciągają... ". Wałęsa udostępnił film... z Urbanem

Na nagraniu, które były prezydent opublikował na swoim profilu Jerzy Urban kpi z ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Rzecznik rządu w okresie stanu wojennego udaje, że do niego dzwoni. – Wciskam zero i on nie odpowiada – mówi. To oczywiście nawiązanie do słów jakie Leszek Miller skierował do Ziobry podczas przesłuchania przed komisją badającą aferę Rywina. – Pan jest zerem – powiedział wówczas.

Filmik z udziałem człowieka, który ks. Jerzego Popiełuszkę nazywał politycznym fanatykiem i oskarżał o organizowanie "seansów nienawiści" tak spodobał się byłemu przywódcy Solidarności, że postanowił go udostępnić na swoim profilu na Facebooku.

Fakt ten skomentował na Facebooku dyrektor Wojskowego Biura Historycznego prof. Sławomir Ceneckiewicz. "Ludzie Źli się przyciągają... Wałęsa i Urban - naturalni sojusznicy! Obejrzyjcie zanim Zła Legenda usunie i powie, że miał włamanie na FB" – napisał historyk.