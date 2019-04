Zagadka zniknięcia szefowej MEN rozwiązana? RMF FM nieoficjalnie: Dostała zakaz... wypowiadania się o oświacie

Nieformalny zakaz, który miała otrzymać Anna Zalewska ma obowiązywać do odwołania. Nie jest wykluczone, że do rekonstrukcji rządu.

Jak ustaliło RMF FM, chodzi o to, aby nie zaogniać i tak trudnej sytuacji w związku ze strajkiem nauczycieli.

Ma to być obecnie najważniejsze zadanie postawione przez polityków Prawa i Sprawiedliwości minister edukacji narodowej. Rozgłośnia przypomina, że Anna Zalewska nie wypowiada się publicznie już od jakiegoś czasu. Nie było jej nawet na dzisiejszej konferencji prasowej w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jak usłyszał dziennikarz RMF FM, jest to "świadoma, polityczna decyzja".