"PiS rozdaje nierobom i pijakom nasze pieniądze, a Wam rzuca ochłapy!". Kolejny popis Nurowskiej

Jak nie trudno się domyślić, Maria Nurowska wyraziła swoje poparcie dla nauczycieli, którzy od dziś rozpoczęli bezterminowy strajk. Przy okazji obraziła inne osoby korzystające ze świadczeń przyznanych za rządów Prawa i Sprawiedliwości.

"Ja też popieram nauczycieli z całego serca i Was popieram,PiS rozdaje nierobom i pijakom nasze pieniądze, bo to jego elektorat, a Wam rzuca ochłapy!" – napisała na Facebooku, a potem zwróciła się z następującym apelem: "Inteligencjo, stań po stronie nauczycieli, Kaczyński wpuścił do sejmu i senatu prostaków i chamów. Polska od 4 lat ma twarz chama!".