"Mój śp. brat widział go jako przyszłego prezydenta RP". Kaczyński o Januszu Kurtyce

W Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie odbyła się promocja tomu sejmowych i senackich wystąpień Janusza Kurtyki zatytułowanego "Obudzić naród do wielkości". Wśród uczestników spotkania znaleźli się m.in. premier Mateusz Morawiecki, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, prezes IPN Jarosław Szarek i senator i historyk Jan Żaryn.

Wspominając tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej prezesa IPN Janusza Kurtykę, Jarosław Kaczyński podkreślił, że by on człowiekiem wielkich idei a także dokonań. Jak dodawał, był także człowiekiem wielkich nadziei, które inni z nim wiązali. – Mój śp. brat widział go jako przyszłego prezydenta RP – mówił prezes PiS.

Kaczyński stwierdził, że śmierć Janusza Kurtyki była też odejściem pewnych idei dla naszej Ojczyzny.

– Janusz Kurtyka dla każdego z nas, który go spotkał, wywarł niezapomniane wrażenie. Dla mnie były dwa powody tego wrażenia - był człowiekiem wolności, erudytą humanistą doskonale rozumiejącym przestrzeń polskiej kultury i historii, wiedział zawsze wszystko – mówił z kolei prof. Żaryn. – Drugi powód - gdy był prezesem IPN zawsze było wiadomo kto Instytutem kieruje, miał niesamowitą pamięć i był w pełni odpowiedzialny za to co wziął na swoje barki. Żył Instytutem 24 h na dobę – dodawał.

– Zajął się też Solidarnością Walczącą, a także tymi, którzy byli odpowiedzialni za zbrodnie - wystawa Twarze bezpieki. Był a w niemal każdym dużym mieście. Bez odwagi Janusza Kurtyki nie bylibyśmy demokratycznym narodem – wskazywał senator.